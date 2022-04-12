Temmuz zammı müjdesi! Memur ve emekliler dikkat maaşlara kaç lira yansıyacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor.

Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu. Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Faruk Erdem yazısında Şimdi "Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptık." dedi ve şöyle devam etti: