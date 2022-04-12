Temmuz zammı müjdesi! Memur ve emekliler dikkat maaşlara kaç lira yansıyacak?
Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu üç aylık enflasyondan gelmişti. İkinci ipucunu Merkez Bankası verdi. Emekliler ve memurlar için 6 aylık artış oranı belirlendi.
Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor.
Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu. Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Faruk Erdem yazısında Şimdi "Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptık." dedi ve şöyle devam etti:
Anketten çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 olacak. Buna göre de emeklilerin ve memurların artışları hesaplandığında sonuçlar şöyle oluyor:
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Nisan, mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 oldu.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak.