Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında... Temmuz'da memur emeklisine yüzde 3 zamla birlikte yüzde 3.39'luk enflasyon farkı görünüyor. Bu oranlara göre en düşük maaş 3.213 TL'yi bulacak. Haziran enflasyonuna göre bu miktar artabilir. İşte tüm merak edilenler...
Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ilk yarısına ilişkin TÜFE verisi gösterecek.
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İlk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak.
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Ahaber'deki habere göre İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu.
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Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise zam yüzde 7.66'yı bulabilecek.
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