BIST 1.447
DOLAR 8,63
EURO 10,53
ALTIN 525,95

Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!

Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında... Temmuz'da memur emeklisine yüzde 3 zamla birlikte yüzde 3.39'luk enflasyon farkı görünüyor. Bu oranlara göre en düşük maaş 3.213 TL'yi bulacak. Haziran enflasyonuna göre bu miktar artabilir. İşte tüm merak edilenler...

Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!

Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ilk yarısına ilişkin TÜFE verisi gösterecek.

19
Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!

İlk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak.

29
Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!

Ahaber'deki habere göre İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu.

39
Temmuz zammı için heyecanlandıran haber! Emekliye 3.213 TL!

Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise zam yüzde 7.66'yı bulabilecek.

49