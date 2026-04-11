Temmuz zammı için bomba tahminler! Milyonlarca memur ve emekli bekliyor
TÜİK tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için önemli bir gösterge oluşturdu. Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin eklenmesiyle kesinleşecek olan zam oranları için farklı enflasyon senaryoları üzerinde hesaplamalar yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı %10,04 olarak gerçekleşti.Bu rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yaklaşık %10,04’lük bir artışa hak kazanmış oldu. Nihai zam oranının netleşmesi için ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki açıklanacak olan enflasyon verileri bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, altı aylık enflasyon verisiyle doğrudan belirlenirken; memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.Yılın ilk 6 ayı için %11’lik toplu sözleşme zammı alan memurların, Temmuz ayında ise yılın ikinci yarısı için %7’lik bir toplu sözleşme artışı alması öngörülüyor.
Gelecek üç ayın enflasyon verilerine ilişkin öne çıkan üç temel senaryo şöyle:
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında aylık enflasyonun %1 gelmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyon %13,37 olacak. Bu durumda SSK/Bağ-Kur emeklisi %13,37; memur ve memur emeklisi ise %9,2 zam alacak.