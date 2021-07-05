Temmuz 2021 memur ve emekli enflasyon zammı! Öğretmen, imam ve polis maaşları

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya çıktı. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya yükseldi.