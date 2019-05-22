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Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu Terbiye edilmemiş aygır

Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu Terbiye edilmemiş aygır

Saadet Partisi Genel Başkano Temel Karamollaoğlu, Akdeniz'deki ABD çıkarmasının direk Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade ederek, Donal Trump hakkında olay sözler sarfetti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu partisinin sosyal medya üzerinden haftalık düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdiği konuşmasında ABD başkanı Trump'ı hedef aldı.

''Akdeniz’deki ABD çıkarması doğrudan doğruya bizi tehdit ediyor''

İran ile ABD arasındaki gerilimin Türkiye'yi de doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "İran’a yapılan bir saldırı aynı zamanda Türkiye’ye yapılacak saldırının ilk adımı olacaktır. Akdeniz’deki ABD çıkarması doğrudan doğruya bizi tehdit ediyor." dedi.

"ABD'nin başında terbiye edilmemiş aygır gibi birisi bulunuyor"

ABD Başkanı Trump'ı da sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu, "Affedersiniz Amerika’nın başında terbiye edilmemiş aygır gibi birisi bulunuyor ve bundan bütün dünya olumsuz etkileniyor." ifadelerini kullandı.

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