Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti

Yavaş, Karamollaoğlu’nun kendisine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunması dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretinde Karamollaoğlu’nun eski bir belediye başkanı olması dolayısıyla belediyeler ve çalışmalara ilişkin birtakım uyarılarda bulunduğunu aktaran Yavaş, “Bizler de bütün Ankaralılara layık bir belediye başkanı olmak için çalışacağımızı bildirdik.” ifadesini kullandı.