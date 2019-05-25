Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Suriye'deki iç savaşın ardından ülkeden kaçanlar, soluğu Türkiye'de aldı.

Sınırdan Türkiye'ye giren Suriyeli sayısı yaklaşık 5 milyon.

Zaman zaman tartışmalara neden olan Suriyelilere yapılan yardımlara ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bir yorum geldi.

"O DA AÇ KALSIN DİYEMEYİZ"

Partisinin İzmir'de düzenlediği programda konuşan Karamollaoğlu, "Ne yapalım o da aç kalsın" diyerek, kimseyi kenara itemeyeceklerini söyledi.