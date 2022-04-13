TEM'de feci kaza! Taklalar attı ağır yaralılar var

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden çıkarılan 4 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



