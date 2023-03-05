BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84

TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

|
TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 700 metre mesafede 7 ayrı kaza meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazalarda 11 kişi yaralandı.

TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. 31 ADD 755 plakalı yolcu otobüsüne bir otomobilin çarpmasıyla ilk kaza gerçekleşti. 

113
TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

 Ardından 700 metrelik mesafede 4’ü yaralanmalı, 3’ü maddi hasarlı olmak üzere 7 ayrı kaza yaşandı. 

213
TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

Biri turistleri taşıyan tur otobüsü olmak üzere 3 yolcu otobüsü, 13 otomobil, 2 silobas, 2 hafif ticari araç, çekici, meyve yüklü kamyon ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere toplam 23 araç kazalara karıştı.

313
TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

Kazalarda 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgede seferber oldu.

413