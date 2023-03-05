TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 700 metre mesafede 7 ayrı kaza meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazalarda 11 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. 31 ADD 755 plakalı yolcu otobüsüne bir otomobilin çarpmasıyla ilk kaza gerçekleşti.
Ardından 700 metrelik mesafede 4’ü yaralanmalı, 3’ü maddi hasarlı olmak üzere 7 ayrı kaza yaşandı.
Biri turistleri taşıyan tur otobüsü olmak üzere 3 yolcu otobüsü, 13 otomobil, 2 silobas, 2 hafif ticari araç, çekici, meyve yüklü kamyon ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere toplam 23 araç kazalara karıştı.
Kazalarda 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgede seferber oldu.