TEM'de 7 kaza peş peşe yaşandı! 23 araç hasar gördü yaralılar var

Biri turistleri taşıyan tur otobüsü olmak üzere 3 yolcu otobüsü, 13 otomobil, 2 silobas, 2 hafif ticari araç, çekici, meyve yüklü kamyon ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere toplam 23 araç kazalara karıştı.