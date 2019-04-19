TEM'de 3 TIR çarpıştı: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!
KOCAELİ’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda 3 TIR’ın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kaza oluştu. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı
KOCAELİ'nin İzmit ilçesi TEM yolunda, 3 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, ulaşımın tek şeride düşmesiyle Ankara yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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TEM yolu Hatipköy mevkiinde Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 K 3834 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen Kadir Biçer yönetimindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a çarptı.
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Ardından Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0064 plakalı TIR da kazaya karışan iki araca çarptı.
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Kazada 34 K 3834 plakalı TIR'ın sürücüsü araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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