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Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı! Koronavirüs tedbiri

Koronvirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar kademe kademe genişletiliyor. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs sonrası kartlı ödemelerde işlem arttı.

18 Mart'tan itibaren 250 TL'ye yükseltildi

Virüsün para teması ile de bulaştığı biliniyor. Katil virüse karşı alınan tedbirler artırılırken bir hamle de Bankalararası Kart Merkezi'nden geldi.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildi." açıklaması yaptı.

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