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TEM Otoyolu'nda onlarca araç birbirine girdi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda onlarca araç birbirine girdi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Yaralılar var

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Her iki istikamette trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nda onlarca araç birbirine girdi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı.

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TEM Otoyolu'nda onlarca araç birbirine girdi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Yaralılar var

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

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TEM Otoyolu'nda onlarca araç birbirine girdi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Yaralılar var

Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. 

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TEM Otoyolu'nda onlarca araç birbirine girdi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı: Yaralılar var

Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.

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