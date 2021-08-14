TEM Düzce geçişinde çok ilginç olay! 20 aracın lastiği aynı anda patladı

Tekerlerin indiğini fark etmelerinin ardından araçtan inen vatandaşlar, arkalarındaki arabalara sorduklarında "Bize de aynısı oldu" cevabını aldı. Yolda herhangi bir çivi veya kesici madde olmaması ise olayı daha da ilginç hale getirdi. Konu ekipler tarafından araştırılıyor.