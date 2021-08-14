TEM Düzce geçişinde çok ilginç olay! 20 aracın lastiği aynı anda patladı
TEM Otoyolu Düzce geçişinde eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Gece yolda olan 15 ila 20 arasındaki aracın lastikleri aynı anda patladı. Lastiklerin neden patladığı araştırılıyor.
TEM Otoyolu Düzce mevkiinde ilerleyen vatandaşlar, araç lastiklerinin patlaması nedeniyle kısa süreliğine şaşkınlığa uğradı.
Tekerlerin indiğini fark etmelerinin ardından araçtan inen vatandaşlar, arkalarındaki arabalara sorduklarında "Bize de aynısı oldu" cevabını aldı. Yolda herhangi bir çivi veya kesici madde olmaması ise olayı daha da ilginç hale getirdi. Konu ekipler tarafından araştırılıyor.
İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 7-8 araç Düzce ile Gümüşova rampalarında lastikleri patladı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerek, lastiklerini değiştirmeye başladı. Araçlarında stepne lastik olmayanlar ise yol yardım ekiplerini çağırarak bölgede lastiklerini değiştirdi.
Yolda ilerlerken bir anda sağ ön lastiğinin patladığını fark eden sürücü Yasin Yıldırım, "Yolun ortasında herhalde demir varmış. Lastik patladı. Benim durduğum yerin dışında 5-6 tane daha araç vardı. Onlarda stepne takarak devam ettiler. Biz de yol yardımı çağırdık değişimi yaptılar" dedi.