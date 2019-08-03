Televizyondan görüp ejder meyvesi üretmeye başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar
MERSİN Silifke'de televizyondan görüp ejder meyvesi üretmeye başlayan 3 arkadaş, bu yıl ilk hasadını yapmaya başladı. Üreticiler meyvenin tanesini 17 liradan satarken büyük marketlerde ise 40 liradan satışa sunuluyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde Mustafa Ceyhun Eker, Gökhan Eker ve Feza Önal adlı arkadaşlar televizyonda görüp dikimini gerçekleştirdikleri ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde, ilk ürün hasadını yaptı. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor.
Bahçede 17 marketlerde ise 40 lira
Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. İlçede alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan pitahayanın tanesi bahçede 17 marketlerde ise 40 liradan alıcı buluyor.
Aynı zamanda coğrafya öğretmeni olan üretici Mustafa Ceyhun Eker, Silifke'de son dönemlerde alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan pitahayanın kaktüsgiller ailesinden olup üretiminin daha çok Vietnam Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yapıldığını belirtti.
Nerelerde kullanılıyor?
Dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan 1 kilograma kadar çıkabilen tropikal bir meyve olan pitahayanın, haziran başından itibaren çiçek açmaya başladığını belirten Eker, meyvelerinin 50 günde olgunlaştığını söyledi. Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadığını belirten Eker, diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetinin düşük, getirisi yüksek bir üretim olduğunu vurguladı.