Televizyondan görüp ejder meyvesi üretmeye başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar

Nerelerde kullanılıyor?

Dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan 1 kilograma kadar çıkabilen tropikal bir meyve olan pitahayanın, haziran başından itibaren çiçek açmaya başladığını belirten Eker, meyvelerinin 50 günde olgunlaştığını söyledi. Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadığını belirten Eker, diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetinin düşük, getirisi yüksek bir üretim olduğunu vurguladı.