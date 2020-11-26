Televizyonda seksi alışveriş taktikleri verildi ortalık yıkıldı! Rezalet görüntülere büyük tepki

Rai 2 kanalında hafta içi her gün öğleden sonraları yayımlanan "Detto Fatto" isimli programda önceki gün bir direk dansçısı konuk edilerek, ince uzun topuklu ayakkabılar ve kısa şortlarla nasıl market alışverişi yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.