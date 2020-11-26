Televizyonda seksi alışveriş taktikleri verildi ortalık yıkıldı! Rezalet görüntülere büyük tepki
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İtalya Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntü ülkede büyük tepki çekti. Seksi şekilde alışveriş programındaki görüntüler rezalet olarak yorumlandı.
Rai 2 kanalında hafta içi her gün öğleden sonraları yayımlanan "Detto Fatto" isimli programda önceki gün bir direk dansçısı konuk edilerek, ince uzun topuklu ayakkabılar ve kısa şortlarla nasıl market alışverişi yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.
Dansçı Emily Angelillo, üst raflardan ürün alırken "daha ilgi çekici" olmak için tek bacağın dizden kırılarak havaya kaldırılması gibi tavsiyeler verdi.
Büyük oranda vatandaşların ödediği lisans ücretiyle finanse edilen kamu yayıncısı Rai'nin (Radiotelevisione italiana) böyle bir yayın yapması, cinsiyetçi klişelerin tekrarlandığı ve güçlendirildiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.
Programın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yayımlanmış olması da ayrıca eleştiri aldı.