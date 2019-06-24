Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor
İlk bölümü 90'lı yılların sonunda yayınlanan Teletabiler'deki güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce çok şaşıracaksınız!
1997-2001 yılları arası yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuğun favori TV programıydı. İşte oradaki kız bebeğin son hali
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Teletabiler'de çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek Jess Smith, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu
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Üstelik, henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, genç bir anne.
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Smith'in bir döneme damga vuran Teletabiler'e seçilme öyküsü ise bir hayli ilginç
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