Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor

İlk bölümü 90'lı yılların sonunda yayınlanan Teletabiler'deki güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce çok şaşıracaksınız!

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor - Sayfa 1

1997-2001 yılları arası yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuğun favori TV programıydı. İşte oradaki kız bebeğin son hali

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Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor - Sayfa 2

Teletabiler'de çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek Jess Smith, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu

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Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor - Sayfa 3

Üstelik, henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, genç bir anne.

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Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor - Sayfa 4

Smith'in bir döneme damga vuran Teletabiler'e seçilme öyküsü ise bir hayli ilginç

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