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Telegram'dan yeni adım! WhatsApp sohbet geçmişleri taşınabilecek

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla artan Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu.

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.  

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp  kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.

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Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp kullanıcıları Telegram’a geçerken sohbetlerini de taşıyabilecek. 

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Peki WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a  aktarmak ne yapılması lazım? İşte 7 adımda WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımanın yolu...

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