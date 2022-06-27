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Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin!

Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin!

Artık 7'den 70'e herkesin elinde olan akıllı cep telefonları, hayatımızı her alanda kolaylaştırmış durumda. Türlü türlü uygulamalar sayesinde ihtiyacımız olan her şeyi oturduğumuz yerden yapmak büyük bir kolaylıkken, yüklediğimiz bazı uygulamalar ise oldukça kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin!

Akıllı telefonlar şüphesiz hayatımızı kolaylaştırmak adına çok büyük bir nimet. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her şeyi, artık küçük parmak hareketleriyle halledebiliyoruz.

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Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin!

Ancak bu tarz teknolojik aletlerin faydalarının yanı sıra zararları da bulunabiliyor.

İşte Google'ın telefonlarınızda bulunmamasını ve bir an önce silmenizi önerdiği tehlikeli uygulamalar...

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Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin!

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse hemen silin!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

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