Telefonuna bakan şok oldu herkes bu sorunu yaşıyor! Google'dan açıklama geldi

Dünya çapında birçok Android telefonda dün geceden beri çok sayıda uygulamanın çökmesiyle ilgili Google'dan açıklama gelirken, sorunun çözümüne ilişkin çeşitli öneriler sunuldu.

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Twitter ve EkşiSözlük üzerinden sorunlar yaşadıklarını bildiren Android kullanıcıları uygulamalara girdiklerinde birden attığı ya da çöktüğü üzerine sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Daha fazla kullanıcının sorun bildirmesinin ardından Google tarafından da bir açıklama geldi. Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için kapsamlı olarak çalışıyoruz" sözlerine yer verildi.



Sorunun geçici çözümü için kullanıcılara öneriler sunuluyor. Yaşanan sorunun sorumlusu olarak Android System Webview gösteriliyor ve bu uygulamanın kaldırılması sorunu şu anlık çözüyor. İnternet bağlantısı bulunan uygulamalarda içeriklerin görünmesini sağlayan Android System Webview, bu noktada kullanıcıların sorun yaşamasına neden oluyor. Sorunun çözümü için iki yol öneriliyor. İlki telefondan bu uygulamayı kaldırmak ve tekrar yüklemek. Bazı kullanıcılar bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamalara giriş yapabildiklerini söylüyor. Bir diğer seçenek ise uygulamayı silmeden devre dışı bırakmak.







Devre dışı bırakılmalı

Uygulamayı kaldırmak için öncelikle ayarlara giriş yapmanız gerekiyor. Burada uygulamalar bölümüne giriş yaptıktan sonra Android System Webview'ı bulmalısınız. Sol alt kısımda yer alan devre dışı bırak seçeneğine tıkladıktan sonra uygulamanın devre dışı kaldığını ve sorunun çözüldüğünü göreceksiniz.