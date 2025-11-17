Telefon güncellemelerini vaktinde yapmıyorsanız dikkat! Dolandırıcılara davetiye çıkarıyor

Yapılan araştırmalara göre akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık yüzde 45’i güncellemeyi yayınlandıktan sonra ortalama 7 gün erteliyor. Bu süre boyunca telefonlar, üreticinin ‘acil’ olarak yamalamaya çalıştığı güvenlik açıklarına tamamen açık halde kalıyor. Bazı kullanıcılar ise güncellemeyi haftalarca yapmadığını itiraf ediyor. Özellikle Android ekosisteminde parça parça dağıtılan güncellemeler nedeniyle bu gecikme daha da büyüyor.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLI?

Güncellemelerin büyük kısmı, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen ama siber suçlular için altın değerinde olan güvenlik açıklarını kapatıyor. Telefon üreticileri her gün milyonlarca cihazdan toplanan hata raporlarını inceliyor ve kötü niyetli yazılımların en çok nereden saldırdığını tespit ediyor. Hazırlanan güvenlik yamaları, yeni ortaya çıkan virüslere karşı koruma sağlıyor, arka kapıları kapatıyor, kişisel verileri hedef alan zararlı kodları engelliyor ve telefonun hızını artırıyor.