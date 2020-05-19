Tele 1'de Sedef Kabaş Ekren İmamoğlu övgüsüyle yok artık dedirtti

Koronavirüsle mücadele sürecinde ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşlara İGDAŞ'ın fahiş faturaları ile gündemden düşmeyen İmamoğlu, Tele1 yayınındaydı.

Salgın sürecinde dahi vatandaşın cebindeki paralara adeta göz diken İmamoğlu'nun bu paraları İGDAŞ üzerinden yandaşı kanallara aktardığı ortaya çıkmıştı. TELE 1 ve KRT TV gibi kanallara sponsor olan İGDAŞ, paraları buralara akıttı.

O kanallardan TELE 1'e konuk olan Ekrem İmamoğlu, programın sunucusu olan Sedef Kabaş, tarafından dakikalarca övgülere boğuldu. Her fırsatta "tarafsızlık" vurgusu yapan kanal ve gazetecinin bu halleri "Pes artık" dedirtti.