Tektaşının fiyatı olay oldu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bir ayrı bir barışık olduğu Yasemin Şefkatli ile birlikte tatiline tam gaz devam ediyor. Önceki akşam Yalıkavak'ta bulunan Mikail Dede'nin düğününde görüntülenen ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.