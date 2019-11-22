Teknosa cuma indirimleri Black Friday indirimli ürünler tam liste
Teknosa cuma indirimleri Black Friday'in başlaması ile birlikte binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Teknosa Black Friday kapsamında televizyon, bilgisayar, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde büyük indirim yapacak. İşte Teknosa Efsane Cuma indirimine giren markalar ve ürünler...
Teknosa indirim günleri Black Friday kapsamında başladı. Tüm Teknosa'larda geçerli olacak yüzde 30'a varan indirimler Efsane Cuma indirimi haftası boyunca devam edecek. Teknosa indirimleri hem mağazalarda hem de online alışverişlerde geçerli olacak.
Teknosa Black Friday indirimleri boyunca televizyon, tablet, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde büyük indirim fırsatı olacak.
Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.
Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.