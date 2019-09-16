Teknoloji üretmek için bir araya geldiler! Atık malzemelerden 1 TL ile 100 km gidebilen araç ürettiler

Öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen Efficiency Challenge yarışmasına da katılmaya karar verdi. 4 aşamadan oluşan Efficiency Challenge Yarışmasına katılabilmek için hocalarının yolunu tutan 25 öğrenci, hocalarından da onay aldıktan sonra çalışmalara başladı. İlk olarak TÜBİTAK’ın şartları doğrultusunda taslak proje hazırlandı.