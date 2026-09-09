Teknoloji dünyasının gözü Apple'da! iPhone 18 Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

Her yıl Eylül ayında düzenlediği geleneksel lansman etkinliğiyle yeni ürünlerini sergileyen teknoloji devi Apple, bu yıl da iPhone 18 serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Özellikle serinin üst segment modelleri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, sunacağı performans, kamera teknolojisi ve yeni nesil yapay zeka (Apple Intelligence) entegrasyonu ile teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Sektör kaynaklarından elde edilen sızıntılar ve analist raporları doğrultusunda cihazların ekran boyutları, işlemci gücü ve Türkiye çıkış tarihine dair ilk ipuçları geldi. Peki, iPhone 18 Pro ve Pro Max ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın geleneksel çıkış takvimine göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026 ortasında düzenlenecek olan Apple Lansmanı'nda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Eylül ayının ikinci haftasında yapılacak lansmanın ardından cihazların ön siparişe açılması ve Eylül ayının son haftası itibarıyla Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarda genel satışa sunulması öngörülüyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Teknoloji kulislerine yansıyan bilgilere göre iPhone 18 Pro serisinde öne çıkan muhtemel teknik özellikler şunlardır:

İşlemci: 2nm mimarisiyle üretilen yüksek performanslı yeni nesil A20 Pro çip.

Kamera: Değişken diyafram açıklığına sahip geliştirilmiş ana kamera, gelişmiş periskop telefoto lens ve yüksek çözünürlüklü ultra geniş açı sensörü.

Ekran & Tasarım: Ekran altı Face ID teknolojisiyle küçültülmüş/yenilenmiş Dinamik Ada tasarımı ve daha ince ekran çerçeveleri.

Yapay Zeka: Gelişmiş donanım tabanlı dahili Apple Intelligence özellikleri ve artırılmış RAM kapasitesi (12 GB RAM beklentisi).

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX SATIŞ FİYATI NE KADAR, TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?

Apple tarafından henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmamış olmakla birlikte, küresel enflasyon, çip üretim maliyetleri ve güncel vergi oranları (KDV, ÖTV, TRT Payı) göz önüne alındığında tahminî fiyat beklentileri şekillendi. ABD başlangıç fiyatlarının iPhone 18 Pro için 1.099 dolar, iPhone 18 Pro Max için ise 1.199 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye'deki yasal vergiler ve döviz kuru hesaplandığında, iPhone 18 Pro Türkiye fiyatının ortalama 90.000 TL - 100.000 TL, iPhone 18 Pro Max Türkiye başlangıç fiyatının ise 105.000 TL - 115.000 TL bandında yer alacağı tahmin edilmektedir. Kesin fiyat listesi Apple Türkiye tarafından lansman günü ilan edilecektir.