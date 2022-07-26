Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!

Son dönemde dijital ağlardaki kullanıcı adı ve şifrelerin siber suçlular tarafından ele geçirildiği haberlerini daha sık duyar olduk. Siber dolandırıcıların en büyük hedefleriyse ‘şifreler.’

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Oltalama, şifre tahmini ya da zorlama gibi farklı yöntemlerle pek çok hesaba kolayca erişim sağlanabiliyor ya da hesaplar kullanılamaz hale getirilebiliyor. Artan finansal teknoloji kullanımı da siber suçluların iştahını kabartmış durumda. Çalınan kişisel bilgilere paralel finansal kayıpların da arttığı bir dönemdeyiz.

Aslında o çok güvendiğimiz şifrelerimiz, artık kritik bir güvenlik açığının da temeli durumda. İşte bunu bilen Microsoft, Google ve Apple gibi büyük kullanıcı kitlesine sahip sistemler, şifrelerin sebep olduğu güvenlik açığının önüne geçebilmek için şifre kullanımından vazgeçmeye başladılar. Biraz geç kalmış olsalar da…

‘Şifresiz Giriş’ teknolojisini herkesten önce kullanan bir marka: Bitronit

Şifresiz Giriş’in önemini dünya devleri yeni yeni anlarken Türkiye’den bir marka kurulduğu günden bu yana şifresiz girişle çalışıyor. Kripto yatırım dünyasında değişimin öncüsü olma hedefiyle yola çıkan Bitronit, şifresiz giriş teknolojisini kullanıcılarına sunan ilk ve tek kripto alım-satım platformu.

Şifresiz giriş, kimlik doğrulama süreci tamamlanınca üretilen bir anahtarı mobil uygulamanıza yerleştirmek ya da bir doğrulama kodunu sisteme anlık ileterek giriş sağlatmak üzerine kurgulanmış bir güvenlik adımı.

Bitronit işleme başladığı günden bu yana, kullanıcılarının hesap açma ve giriş süreçlerinde bu güvenlik adımını kullanıyor, yani şifresiz girişi. Bu sayede Bitronit, sadece kötü niyetli saldırıları engellemekle kalmıyor, kullanıcılarına sisteme giriş süreçlerinde hız ve kolaylık sağlıyor.

Bitronit kullanıcıları, sahip oldukları mobil cihazlardan Bitronit webe girişlerini karşılarına çıkan barkodu okutarak hızla yapabiliyorlar. Ya da e-posta’yla birlikte SMS doğrulaması kullanarak direkt girişi tercih edebiliyorlar. Sisteme girişte Bitronit’in getirdiği teknolojik yenilik, en yalın şekliyle kişisel mobil cihazları bir güvenlik anahtarı haline getirmek.

Kripto değerlerini güvenle ve hızla yönetmek isteyenler için ‘şifresiz giriş’in önemi ortada. Bu teknolojiyi kullanıcılarının hizmetine sunan marka da… Detaylı bilgi ve üyelik için siz de bitronit.com’u mutlaka ziyaret edin. Bitronit’le değişen yatırım anlayışının bir parçası olun.

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