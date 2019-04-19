Teknoloji devi Google, ünlü yazar Duygu Asena'yı 'doodle' yaptı.
Ünlü yazar ve gazeteci Duygu Asena, doğum günü sebebiyle dünyanın en büyük arama motoru Google'ın anasayfasında 'doodle' oldu. Peki Duygu Asena Kimdir? İşte ünlü yazarın hayat hikayesi, eserleri ve sözleri...
Google, Türkiye’deki kadın hareketinin öncülerinden kabul edilen ve beynindeki tümör nedeniyle 2006 yılında hayatını kaybeden Duygu Asena'yı doğum gününde unutmadı. Dünyanın en popüler arama motoru Google, giriş anasayfasında fotoğrafına yer vererek ünlü yazarı 'doodle' ile andı.
Duygu Asena kimdir?
1946 yılında İstanbul'da doğan Duygu Asena, İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünü bitirip gazeteciliğe yöneldi. Çeşitli gazetelerde yazar ve muhabir olarak görev yaptı. 70'lerin sonunda Kadınca, Onyedi, Ev Kadını, Bella Bayan, First gibi pek çok kadın dergisini yönetti. Aynı zamanda Söz, Sabah, Güneş, Milliyet ve Habertürk gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.
1987 yılında yayınlanan “Kadının Adı Yok” isimli ilk kitabı ile rekor kırdı. Kitap, bir yıl içinde 40 baskı yaptı. 'Kadının Adı Yok' adlı kitabı Hollanda, Almanya ve Yunanistan'da da yayımlandı ve yönetmen Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı.
Yazar, 30 Temmuz 2006'da beyin tümörü nedeniyle İstanbul'da vefat etti.