Teknoloji devi Google, ünlü yazar Duygu Asena'yı 'doodle' yaptı.

Duygu Asena kimdir?

1946 yılında İstanbul'da doğan Duygu Asena, İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünü bitirip gazeteciliğe yöneldi. Çeşitli gazetelerde yazar ve muhabir olarak görev yaptı. 70'lerin sonunda Kadınca, Onyedi, Ev Kadını, Bella Bayan, First gibi pek çok kadın dergisini yönetti. Aynı zamanda Söz, Sabah, Güneş, Milliyet ve Habertürk gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.