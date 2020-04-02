Teknoloji devi Google bir uygulamasına daha son verdiğini duyurdu!
ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet bir projenin daha fişini çekti. Şirket 2018’in mayıs ayında tanıttığı uygulamasını kapatma kararı aldıklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların yaşadıkları çevredeki insanlar ile iletişime geçmelerine imkan tanıyan Neighbourly isimli uygulama 12 Mayıs 2020’de hizmet vermeyi durduracağını söyledi. Şirket uygulamayı 2018’de Hindistan’da kullanıma sunmuş ancak istediği popülariteyi bir türlü elde edemedi.
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Ancak Neighbourly şirketin fişini çektiği tek servisi değil! İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler.
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Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını belirtti.
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Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)
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