Teknoloji devi Google bir uygulamasına daha son verdiğini duyurdu!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların yaşadıkları çevredeki insanlar ile iletişime geçmelerine imkan tanıyan Neighbourly isimli uygulama 12 Mayıs 2020’de hizmet vermeyi durduracağını söyledi. Şirket uygulamayı 2018’de Hindistan’da kullanıma sunmuş ancak istediği popülariteyi bir türlü elde edemedi.

