TEKNOFEST 2026 ne zaman başlayacak? Şanlıurfa’daki organizasyona kaç kişinin katılması bekleniyor?

TEKNOFEST 2026 için hazırlıklar devam ediyor. Havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan festival, bu yıl Şanlıurfa’da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. “TEKNOFEST 2026 ne zaman başlayacak?”, “Nerede yapılacak?”, “Kaç kişi katılacak?” ve “Festivalde hangi etkinlikler olacak?” soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek organizasyonda gençler, girişimciler, teknoloji firmaları ve ziyaretçiler bir araya gelecek.

TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Festival, 4 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Beş gün sürecek organizasyon boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, fuar alanları, deneyim alanları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

TEKNOFEST 2026 NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2026, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez Şanlıurfa’da düzenlenecek festival, kentin teknoloji ve bilim alanındaki etkinliklerde öne çıkmasını sağlayacak.

TEKNOFEST 2026’YA KAÇ KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR?

TEKNOFEST organizasyonlarında her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlanıyor. 2026 Şanlıurfa organizasyonu için de yoğun bir katılım bekleniyor. Önceki yıllardaki ziyaretçi sayılarına bakıldığında festivalin yüz binlerce kişiyi ve teknoloji meraklılarını ağırlaması öngörülüyor.

TEKNOFEST 2026’da yer alacak etkinlikler:

Teknoloji yarışmaları

Hava gösterileri

Bilim ve teknoloji sergileri

Deneyim alanları

Atölye çalışmaları

TEKNOFEST 2026’DA KAÇ YARIŞMA DÜZENLENECEK?

TEKNOFEST 2026 kapsamında teknoloji alanında 52 farklı yarışma ve 127 alt kategori düzenlenecek. Yarışmalar; yapay zeka, savunma teknolojileri, insansız sistemler, enerji, sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri ve uzay alanlarını kapsayacak.

TEKNOFEST 2026’DA HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

Festival kapsamında her yaştan ziyaretçiye yönelik farklı etkinlikler planlanıyor.

Festival alanında bulunacak etkinlikler:

Hava gösterileri

Teknoloji stantları

Robotik ve yapay zeka uygulamaları

Simülasyon deneyimleri

Eğitim ve atölye faaliyetleri

TEKNOFEST 2026 TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA KAÇ KİŞİ KATILIYOR?

TEKNOFEST yarışmaları her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin ve teknoloji ekiplerinin ilgisini çekiyor. 2026 yarışmalarında ilkokuldan üniversite seviyesine kadar öğrenciler, mezunlar ve profesyonel ekipler projeleriyle yer alacak.

TEKNOFEST NEDEN ŞANLIURFA’DA YAPILIYOR?

TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenmesiyle bölgenin teknoloji, bilim ve inovasyon alanındaki potansiyelinin öne çıkarılması hedefleniyor. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Şanlıurfa, bu organizasyonla teknoloji ekosisteminin önemli merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST 2026 ZİYARETÇİ KAYDI GEREKİYOR MU?

Festival alanına giriş şartları ve ziyaretçi kayıt süreci organizasyon tarafından duyurulacak. Ziyaretçilerin güncel bilgiler için TEKNOFEST’in resmi kanallarındaki açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

TEKNOFEST 2026 NEDEN ÖNEMLİ?

TEKNOFEST, gençlerin teknoloji üretmesini teşvik eden ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki projelerini geniş kitlelerle buluşturan önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Şanlıurfa’daki festival de teknoloji yarışmaları, bilim etkinlikleri ve gösterileriyle bölgedeki teknoloji farkındalığını artırmayı hedefliyor.