Teknik Uzman Tunç Şatıroğlu'ndan altın ve gümüş yorumu! Yükseliş başladı diyebiliriz

Altın yeni haftaya durağan başladı. Geçtimiz hafta kapanış gününde, bu hafta için altında çıkış beklediğini açıklayan teknik analist Tunç Şatıroğlu, yeni açıklamalar yaptı. Şatıroğlu, "Altın toparlanıyor. 4 saatlikte wavetrend AL konumuna geçti. ABD açıldığında da hareketin devam etmesi durumunda altında yükseliş başladı diyebiliriz' dedi.

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Geçen hafta dalgalı seyreden altın fiyatları piyasaların açılış gününe sakin başladı. Uzun bir süre yatay banttan çıkamayan altın önceki hafta kayda değer bir yükseliş ivmesi yakalamış gram altının fiyatı 420 lirayı görmüştü. Altının gram fiyatı şu saatlerde 414 lirada izliyor. Bu hafta için altında çıkış beklentisini dile getiren Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yatırımcılara yeni uyarılarda bulundu.

'Altında yükseliş başladı diyebiliriz'

Altın fiyatlarındaki oynaklık altının ons fiyatlarında da hissedildi. Altının ons fiyatı 1751 dolar seviyesine ulaştı. Altındaki inişli çıkışlı seyri sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı;

"Altın toparlanıyor. 4 saatlikte wavetrend AL konumuna geçti. ABD açıldığında da hareketin devam etmesi durumunda altında yükseliş başladı diyebiliriz. Asıl olan burada ons fiyatı. Ons yükseliş trendine dönerse dolar tl zaten buradan çok düşmez ve etkisi sınırlı kalır."

Gümüş değerlendirmesi

Gümüş fiyatları da altın gibi yükseliş trendine dalgalı bir seyir izliyor. Gram gümüş 6 lira 36 kuruş seviyesinden işlem görürüken gümüşün ons fiyatı uzun bir aranın ardından 26 dolar seviyesine geriledi. Gümüşü değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş de altın ile benzer bir hareket yapıyor. Gümüşün daha hızlı çıkmasını beklerdim ancak bu gidişat ABD açılınca değişebilir. Yani altın ABD açıldıktan sonra da artarsa gümüşteki artış hızlanır. 27,44 ilk hedef olur." iddiasında bulundu.