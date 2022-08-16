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Teknenin pervanesi 18 yaşındaki gencin ayağını kopardı

Teknenin pervanesi 18 yaşındaki gencin ayağını kopardı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer’in (18) ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu.

Teknenin pervanesi 18 yaşındaki gencin ayağını kopardı

Kuşadası'nda tur teknesinde çalışan Yaşar Görer’in (18) ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Görer, ayağının yerine dikilmesi için ambulansla İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Teknenin pervanesi 18 yaşındaki gencin ayağını kopardı

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvercianada Kalesi’ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. 

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Teknenin pervanesi 18 yaşındaki gencin ayağını kopardı

Teknede çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer’in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı.

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Teknenin pervanesi 18 yaşındaki gencin ayağını kopardı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.

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