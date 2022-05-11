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Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

Ünlü türkücü Ferhat Güzel ile sevgilisi Nurten Aksoy, darp iddiasıyla karşılıklı birbirinden şikayetçi oldukları davada hakim karşısına çıktı.

Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

Ferhat Güzel, sevgilisi Nurten Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etmiş, karakola giderek şikayette bulunmuştu. Ağustos 2021’de gerçekleşen olayda Güzel’in sevgilisi Aksoy da darp edildiğini öne sürerek, türkücüden şikayetçi olmuştu.

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Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ferhat Güzel hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuksuz müşteki sanık Ferhat Güzel avukatıyla birlikte hazır bulunurken, tutuksuz müşteki sanık Nurten Aksoy ise avukatı olmadan duruşmaya katıldı.

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Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

Duruşmada beyanda bulunan Ferhat Güzel, sevgilisi Nurten Aksoy ile Bodrum’da tatil yaptıkları sırada kredi kartlarına ve gayrimenkullerine haciz konulduğunu öğrendiğini dile getirerek, ‘’Bir süre sonra İstanbul’a döndük. Adliyeye gidip, araştırmak ve olayın esasını öğrenmek istedim." dedi.

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