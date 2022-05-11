Tekme tokat attı, kolunu ısırdı! Ferhat Güzel Nurten Aksoy birbirine girdi: Bana bir erkek...

Duruşmada beyanda bulunan Ferhat Güzel, sevgilisi Nurten Aksoy ile Bodrum’da tatil yaptıkları sırada kredi kartlarına ve gayrimenkullerine haciz konulduğunu öğrendiğini dile getirerek, ‘’Bir süre sonra İstanbul’a döndük. Adliyeye gidip, araştırmak ve olayın esasını öğrenmek istedim." dedi.