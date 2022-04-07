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Teklifini kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...

Teklifini kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...

22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

Teklifini kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...

Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi, mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 

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Teklifini kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...

ABD'li oyuncu Jared Leto’nun Londra’daki 'Morbius' filminin galasına davetli olarak katıldığını söyledi.

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Teklifini kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...

Şarkıcı, "Önce kendisi Amerika’ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Bunun üzerine beni Londra’ya davet etti. Zaten Londra’da yaşıyorum. Çok güzel ve tatlı bir galaydı” dedi.

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Teklifini kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...

"Kendisi ile görüşüyor musunuz? sorusunu Tilki, “Çok bir şey konuşmak istemiyorum. Tatlı bir galaydı, film de çok güzeldi." diye konuştu.  

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