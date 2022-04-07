Teklifi kabul etti! 'Çok beğeniyorum zaafım var' diyen Aleyna Tilki itiraf etti: Kendi odamda...
22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla şaşırttı.
Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi, mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
ABD'li oyuncu Jared Leto’nun Londra’daki 'Morbius' filminin galasına davetli olarak katıldığını söyledi.
Şarkıcı, "Önce kendisi Amerika’ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Bunun üzerine beni Londra’ya davet etti. Zaten Londra’da yaşıyorum. Çok güzel ve tatlı bir galaydı” dedi.
"Kendisi ile görüşüyor musunuz? sorusunu Tilki, “Çok bir şey konuşmak istemiyorum. Tatlı bir galaydı, film de çok güzeldi." diye konuştu.