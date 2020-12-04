Tekirdağ'ın gelini Rohini Kösoğlu Joe Biden yönetimine girdi! Kamala Harris'in sağ kolu oldu

Beyaz Saray’da Kamala Harris’e destek verecek isimler arasında bazı Türklerin dikkatini çeken bir kişi yer alıyor… Bu isim ise Sri Lanka doğumlu olan Rohini Kösoğlu. Dün açıklanan üç kişiden biri olan Kösoğlu, Harris’in İç Siyaset Kıdemli Danışmanı olarak görev yapacak.