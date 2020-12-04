Tekirdağ'ın gelini Rohini Kösoğlu Joe Biden yönetimine girdi! Kamala Harris'in sağ kolu oldu
ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki çalışma ekiplerini kurmaya başladı. Harris'in dün gece açıkladığı ekibinde Rohini Kösoğlu ismi dikkat çekti. Bir Türk ile evli olan Kösoğlu, Harris'in İç Siyaset Danışmanı olarak görev alacak.
3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratlar'ın adayı Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ekiplerini kurmaya başladı. Sancılı bir seçim süreci geçiren Biden ve Harris ikilisi tek tek ekip arkadaşlarını açıklamaya başladı. ABD Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Harris, dün gece 3 kıdemli Beyaz Saray yetkilisini kamuoyuna açıkladı. O ekip içinde Rohini Kösoğlu ismi dikkat çekti.
Beyaz Saray’da Kamala Harris’e destek verecek isimler arasında bazı Türklerin dikkatini çeken bir kişi yer alıyor… Bu isim ise Sri Lanka doğumlu olan Rohini Kösoğlu. Dün açıklanan üç kişiden biri olan Kösoğlu, Harris’in İç Siyaset Kıdemli Danışmanı olarak görev yapacak.
Harris, “Benim İç Siyaset Danışmanlık görevimi üstlenecek isim Rohini Kösoğlu, kendisi Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda bir uzman olmasının yanı sıra aynı zamanda benim Senato ve başkanlık yarışındaki süreçte en yakın ve en güvendiğim isimlerden biri oldu” diyerek Kösoğlu’nu takdim etti.
Harris'in İç Siyaset Kıdemli Danışmanı olan Rohini Köseoğlu, Tekirdağ'ın gelini olan bir isim. Rohini Köseoğlu, TransitScreen isimli şirkette yazılım mühendisi olarak çalışan ve aslen Tekirdağ'ın Vize ilçesinden olan Özkan Sedat Kösoğlu ile evli.