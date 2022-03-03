Tekirdağ'da zincir market şubesini pes ettirdiler! Gazetecileri görünce kağıdı söktüler
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ekmek fiyatını 1,25 liraya kadar indiren fırın, zincir marketleri dize getirdi. Rekabete geçen zincir marketler odun ekmeği 1 TL’ye kadar indirirken, aynı marketlerin ilçedeki diğer mahallelerdeki şubeleri ise odun ekmeği 2,5 liradan satmaya devam ediyor.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde ekmek satışı yapan bir fırın ekmeğin fiyatını 1.25 TL’ye indirmesi üzerine aynı sokakta bulunan zincir marketler anında harekete geçerek, ekmeğin fiyatını 1 TL’ye kadar indirdi.
Fırın ile yanı başında bulunan zincir marketin fiyat indirimi yarışı vatandaşları şaşkına çevirirken, marketlerin aynı ilçede diğer mahallelerdeki şubelerinde ise ekmeği 2,5 ve 2,4 liradan satmaya devam ettiği görüldü.
Bazı vatandaşlar fırının fiyatları 1 TL’ye indirmesi ile marketlerin 80 kuruşa kadar indireceği yorumunu yaparken, vatandaşların ekmeğin 1,25 liraya satıldığı fırından ekmek satın alabilmek için yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Gazetecileri görünce söktüler: Gazetecilerin çekim yaptığını fark eden market çalışanları ise kapıda ve girişte yazılı olan ‘Ekmek 1 TL’ yazıları anında sökülmesi şaşkınlığa sebep oldu. Tekirdağ’da ekmek fiyatlarının 2 buçuk liraya çıktığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesinin halk ekmek için faaliyetlere başlaması da ekmek fiyatlarında geri adım attırmıştı.