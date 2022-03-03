Tekirdağ'da zincir market şubesini pes ettirdiler! Gazetecileri görünce kağıdı söktüler

Gazetecileri görünce söktüler: Gazetecilerin çekim yaptığını fark eden market çalışanları ise kapıda ve girişte yazılı olan ‘Ekmek 1 TL’ yazıları anında sökülmesi şaşkınlığa sebep oldu. Tekirdağ’da ekmek fiyatlarının 2 buçuk liraya çıktığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesinin halk ekmek için faaliyetlere başlaması da ekmek fiyatlarında geri adım attırmıştı.