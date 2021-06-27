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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sahte içki zehirlenmesi can almaya devam ediyor. Hastanede 6’sı entübe 14 kişinin tedavisi ise sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden  zehirlenerek ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. 

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 5'e yükseldi. Hastanede 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gecesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak’ta bakkalın yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı, Hussam hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hussam’ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi. Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay, hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükselirken, Çorlu Devlet Hastanesi’nde 6’sı entübe 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları devam ediyor.

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