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Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi

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Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Rabia Y. (25), komşusunun evine çamaşır makinesini çalıştırmak için gitti. Evin 14 yaşındaki çocuğu bıçakla Rabia'ya saldırıp boğazını kesti.

Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi

İddiaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı.

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Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi

İ.Ş, eve gelen kadını boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

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Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi

Yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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