Tekirdağ'da Rabia vahşeti yaşadı! Yardım için komşusuna gitti, boğazı kesildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Rabia Y. (25), komşusunun evine çamaşır makinesini çalıştırmak için gitti. Evin 14 yaşındaki çocuğu bıçakla Rabia'ya saldırıp boğazını kesti.
İddiaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı.
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İ.Ş, eve gelen kadını boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.
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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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