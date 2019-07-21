Tekirdağ'da plajlar doldu taştı

Tekirdağ'da plajlar doldu taştı

TEKİRDAĞ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle bunalan bölge halkı ve turistler, mavi bayraklı plajlara akın etti

Tekirdağ'da plajlar doldu taştı - Sayfa 1

TEKİRDAĞ'da hava sıcaklığının yükselmesi, hissedilen nem oranının artması ve pazar günü olması sebebiyle bunalan bölge halkı ve turistler, mavi bayraklı plajlara akın etti

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Tekirdağ'da plajlar doldu taştı - Sayfa 2

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tekirdağ'da hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar ve turistler mavi bayraklı plajlara sahip Altınova, Kumbağ, ve Şarköy ilçelerindeki plajları doldurdu.

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Tekirdağ'da plajlar doldu taştı - Sayfa 3

Bölgedeki sosyal aktivitelerden de faydalanan tatilciler, İstanbul'a yakın olması nedeni ile de hafta sonlarında Tekirdağ'a gelerek halk plajlarında güneşin tadını çıkarıp, denizde serinledi.

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Tekirdağ'da plajlar doldu taştı - Sayfa 4

İşte Tekirdağ sahillerinden görüntüler

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