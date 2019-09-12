Tekirdağ'da otomobil zulasında 737 kaçak cep telefonu ele geçti

X-ray'a sokulunca yüzlerce telefon daha bulundu

Ele geçirilen araca öncülük ettiği değerlendirilen bir diğer aracı kullanan E.V. isimli şahıs ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının kendisine ait olduğunu beyan etti. Bunun üzerine araçta daha fazla gümrük kaçağı cep telefonu ve emtia olabileceği değerlendirildiğinden, araç X-Ray cihazına sokulduğunda aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış halde toplam ele geçirilen cep telefonu sayısı 737’e çıktı.