Önce anız dendi sonra kuş iddiası çıktı! Tekirdağ'da orman yangını sonrası
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanlar AA ekiplerince dronla görüntülendi.
Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 21'inci saat geride kaldı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.
Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.
AFAD ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.
Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.