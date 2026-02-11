BIST 13.821
Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

