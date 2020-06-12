Tekirdağ'da korkunç olay! Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü

Olay, Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Nermin Yumuşak, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak’a boşanma davası açıp, 2 çocuğu ile evi terk etti.