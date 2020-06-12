Tekirdağ'da korkunç olay! Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü
TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak (39), boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.
Olay, Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Nermin Yumuşak, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak’a boşanma davası açıp, 2 çocuğu ile evi terk etti.
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Başka bir ev kiralayıp, yaşamaya başlayan Yumuşak, koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitime ara verilince çocuklarını da alıp, Kastamonu’daki ailesinin yanına gitti.
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Normalleşme süreci ile birlikte Çerkezköy’e dönen Nermin Yumuşak, 2 gün önce çocuklarını yeniden Kastamonu'daki ailesinin yanına gönderdi.
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Polise teslim oldu
Eşinin yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, bugün saat 09.00 sıralarında, Nermin Yumuşak'ın evine gitti. Ancak çift arasında tartışma çıktı.
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