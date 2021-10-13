BIST 1.428
DOLAR 9,05
EURO 10,46
ALTIN 514,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV İstediğin iPhone'u Kirala

Tekirdağ'da kayınpederi öldürüp parçaladı! Son paylaşımı yürek dağladı: Sadece onu...

Tekirdağ'da kayınpederi öldürüp parçaladı! Son paylaşımı yürek dağladı: Sadece onu...

Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve sonradan cesedi parçalara ayrılan Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız’ın doğum günü sonrası paylaşımı yürekleri dağladı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.'yı bıçakladı. Sonradan demir testere ile gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu.

Ayat, kendi anadiliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım: ‘Mutlu musun?’ Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var. Mutluluğum, neşem, oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30’una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil." ifadelerini kullandı.


"Sadece onu ilk sıradan çıkardım"
Sözlerinin devamında Ayat "Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş günün kutlu olsun" dedi.

Doğum gününden 2 gün sonra öldürüldü
Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız, doğum günü heyecanını yaşarken, 2 gün aranın ardından kayınpederi ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Binlerce kanser hastasına umut ışığı doğdu! Tümörler tamamen yok oldu
Binlerce kanser hastasına umut ışığı doğdu! Tümörler tamamen yok oldu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kürt sorunu' çıkışı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kürt sorunu' çıkışı
Domates üreticide 13 TL markette 23 TL: Artık herkes tarafından normalleşti
Domates üreticide 13 TL markette 23 TL: Artık herkes tarafından normalleşti
İstanbul’da 'kısa mesafe' yolcu almayan taksicilere ceza yağdı
İstanbul’da 'kısa mesafe' yolcu almayan taksicilere ceza yağdı
Fiyatları yüzde 50 artan konutta talep karşılanamıyor
Fiyatları yüzde 50 artan konutta talep karşılanamıyor
Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden
Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden
Masumlar Apartmanı Okşan kim oynuyor gerçek adı nedir?
Masumlar Apartmanı Okşan kim oynuyor gerçek adı nedir?
Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!
Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!
KKTC'de hükümet istifa etti! Başbakan Ersan Saner açıkladı
KKTC'de hükümet istifa etti! Başbakan Ersan Saner açıkladı
Bilim Kurulu üyesinden aşısız gençlere kritik uyarı! "Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz"
Bilim Kurulu üyesinden aşısız gençlere kritik uyarı! "Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz"