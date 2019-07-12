Tekirdağ'da Kavak Deresi'ne içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi

Çerkezköy’den geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi, son günlerde bazı kesimlerinde kirlenerek, gri ve siyah akmaya başladı. Bunun üzerine Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kavak Deresi’nde inceleme yaptı.