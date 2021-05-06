Tekirdağ'da karısı ve babasının yasak aşkını kaydetti! Her şeyi itiraf etti: Meğer annesiyle...

Görüşmeleri dinledi: Yaklaşık 1 ay önce babası ile eşinin yine görüşmeler yaptığını dinleyen Kaçar, ikisiyle de tartıştı. Kayınpeder ve gelini, iddiaları reddederken, tartıştığı eşi, Güven Kaçar'ı polise şikayet etti. Bir süre sonra da mahkemeye başvurup, Kaçar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar üzerine Güven Kaçar ise eşine boşanma davası açtı.