Tekirdağ'da karısı ve babasının yasak aşkını kaydetti! Her şeyi itiraf etti: Meğer annesiyle...
TEKİRDAĞ'da yaşayan 31 yaşındaki Güven Kaçar, karısı ve babasının yasak aşkını ortaya çıkarmak yerleştirdiği gizli kayıt cihazını dinleyince şok olup dehşet saçmıştı. Güven Kaçar ve annesi Münevver Kaçar'dan kan donduran itiraflar geldi.
Olay, Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi'nde, Kaçak ailesinin yaşadığı 4 katlı binadaki dairede meydana geldi. İlçede poğaça dükkanı bulunan, 2 çocuk babası Güven Kaçar, iddiaya göre, eşi Mısra ile babası Nazım Kaçar'ın ilişki yaşadığından şüphelenince hatları kendisinin üzerine kayıtlı olan eşi ve babasının cep telefonlarına gizlice ses kayıt programı yükledi.
Bunun üzerine Güven Kaçar, eşi ile babasının 35-40 dakika süren görüşme yaptığını ancak kayıtların silindiğini fark etti. Kaçar, babasının telefonundaki ses kayıt programını kendi cep telefonuna yönlendirdi.
Görüşmeleri dinledi: Yaklaşık 1 ay önce babası ile eşinin yine görüşmeler yaptığını dinleyen Kaçar, ikisiyle de tartıştı. Kayınpeder ve gelini, iddiaları reddederken, tartıştığı eşi, Güven Kaçar'ı polise şikayet etti. Bir süre sonra da mahkemeye başvurup, Kaçar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar üzerine Güven Kaçar ise eşine boşanma davası açtı.
Uyurken boğazını kes: Boşanma davası devam ederken, Mısra Kaçar, ilişki yaşadığı iddia edilen kayınpederi Nazım Kaçar ile birlikte Zonguldak'a gitti. Bu duruma öfkelenen Güven Kaçar, annesi Münevver Kaçar ve kayınbiraderi Serdal Taşçı'ya, eşi ve babasının ilişki yaşadığını anlatarak, babasını öldüreceğini söyledi. Münevver Kaçar, "Sen yapma, kendini ateşe atma. Ben halledeceğim" deyince oğlu da "O zaman uyurken boğazını kes, gitsin" dedi.