Tekirdağ'da FETÖ'cülerin yurt dışı hayali suya düştü! Yakalanıp tutuklandılar

Tekirdağ'da, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, birlikte hareket ettiklerini belirledikleri 2 otomobili İstanbul - Tekirdağ kara yolunda durdurdu.

Araçlarda bulunan 4 kişinin "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranma kaydının bulunduğu, 3 şüphelinin ise bu kişilerin yurt dışına çıkmasına yardım etmeye çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

