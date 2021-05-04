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Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk...

Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk...

TEKİRDAĞ'da 31 yaşındaki Güven K., evine gizlice yerleştirdiği ses kayıt cihazını dinleyince şok oldu.

Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk...

Olay, gece yarısı Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası Güven K., iddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi. 

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Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk...

Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi. 

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Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk...

 Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.

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Tekirdağ'da evdeki sesleri dinleyen koca şok oldu! Karısı ile babasının yasak aşk...

Güven K. ile babası arasında ses kayıları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, anne Münevver K da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı.

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