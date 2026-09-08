Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, Şarköy ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgâr ve elverişsiz deniz koşulları nedeniyle halk sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda, bugün ilçe genelindeki tüm plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan resmî açıklamada, vatandaşların can güvenliği riski oluşturan olumsuz hava şartları sebebiyle alınan bu karara hassasiyetle uymaları istendi.

Yasağın uygulanmasını sağlamak ve vatandaşların güvenliğini ön plana almak amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin sahil şeridinde ve plaj bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.