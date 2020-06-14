Tekirdağ'da çekirge istilası! Ayçiçeği tarlalarında çok büyük zarar var

"Zaten çekirgenin yediği yerler sopa gibi kalmış. Yaklaşık 2 dönüm yok olmuş. İçeri doğru yayılmaya çalışıyor çekirgeler. Bir sefer ilaçlamayla olacak gibi değil. Ben buradan tüm çiftçilere sesleniyorum. Malınızı takip edin. Çekirge var mı yok mu kontrol edin."